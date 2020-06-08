

Детские сады в этом году в Грузии не откроются

08.06.2020 14:51





Глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе заявляет, что в этом году летние детские сады открыты не будут.



Как отметил Перадзе, исходя из того, что в одном пространстве происходит концентрация, дети могут стать переносчиками инфекции в разные семьи.



«До сентября говорить об открытии объектов такого типа пока преждевременно. Мы должны понаблюдать за эпидситуацией и только после этого принять решение об открытии», — заявил Перадзе.





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