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Детские сады в этом году в Грузии не откроются
08.06.2020 14:51
Глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе заявляет, что в этом году летние детские сады открыты не будут.
Как отметил Перадзе, исходя из того, что в одном пространстве происходит концентрация, дети могут стать переносчиками инфекции в разные семьи.
«До сентября говорить об открытии объектов такого типа пока преждевременно. Мы должны понаблюдать за эпидситуацией и только после этого принять решение об открытии», — заявил Перадзе.
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