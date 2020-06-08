

В Грузии за неиспользование масок будут штрафовать почти на 10 долларов

08.06.2020 19:51





За неиспользование защитных масок в закрытых помещениях граждан Грузии будут штрафовать. Впрочем, не на 50 лари (около 17-ти долларов по действующему курсу), как было анонсировано ранее , а на сумму в размере от 20 до 30-ти лари (от 7-ми до 10-ти долларов по действующему курсу).



Соответствующую инициативу председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили объяснил тем, что власти не хотят слишком обременять общество.



«Нашей целью не является штрафование населения, наша задача — защитить здоровье жителей страны, чтобы максимально предотвратить распространение коронавируса. Использование защитных масок является одним из важных компонентов» — отметил Оханашвили.



Сообщается, что в правящей партии «Грузинская мечта» уже достигнуто соглашение по этому вопросу.

Напомним, с сегодняшнего дня в Грузии заработали гостиницы, а также закрытые рестораны и кафе. Также возобновил работу междугородний транспорт – автобусы и маршрутки.





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