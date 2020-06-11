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Саакашвили: В этом году решится, будем ли мы рабами на ГЭС, месторождениях золота и фабриках биткоинов Иванашвили
11.06.2020 11:24
Я не намерен спокойно смотреть на разрушение Грузии, мы готовимся к победе, - об этом третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил на видео, которое он опубликовал на собственной странице в «Фейсбук».
По словам Саакашвили, на предстоящих в этом году выборах решится, погибнет Грузия или победит.
«Я не намерен спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я не собираюсь, опустив руки, смотреть на уничтожение грузинских семей и выдворение их из страны. Разумеется, я в этой борьбе. Разумеется, мы намерены победить. Мы все должны объединиться, сейчас не время делить места, и оно не наступит и в будущем. Все, кто хочет помочь нашему народу, должны стать вместе. Я, по крайней мере, действительно буду на передней линии этой борьбы. Именно в этом году решится, будем ли мы вечно, всю оставшуюся жизнь рабами на ГЭС, месторождениях золота и фабриках биткоинов Иванашвили, или же будем гордыми гражданами свободной страны. В этом году наша страна или окончательно погибнет, или же она победит. Третьего варианта не существует! Именно поэтому, разумеется, мы готовимся к победе», - заявил Саакашвили.
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