

Саакашвили: внешнеполитическое ведомство Грузии некомпетентно

11.06.2020 15:42





Бывший президент Грузии и действующий председатель исполкома Национального совета реформ Украины сообщает, что не имеет статуса государственного служащего, также не является членом правительства или официальным представителем какого-либо должностного лица Украины. По словам Михеила Саакашвили, он волен высказывать свое мнение.



«Они думают, что Украина — рабовладельческое общество, которое они пытаются создать в Грузии. Где, оказывается, власти имеют право контролировать заявления всех своих граждан и отдельных лиц и наказывать их, если им это заявление не нравится. На самом деле, внешнеполитическое ведомство Грузии настолько лишено компетенции, что они даже не понимают, что мой статус в Украине не является статусом госслужащего» — заявил Саакашвили.



Напомним, сегодня (11 июня) глава министерства иностранных дел Давид Залкалиани сообщил, что намерен поговорить с послом Украины в Грузии и обсудить вмешательство «гражданина Украины и высокопоставленного чиновника» во внутриполитические дела Грузии. Так он отреагировал на слова Михеила Саакашвили о том, что тот намерен быть на передовой борьбы на предстоящих выборах.



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