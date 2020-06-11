|
|
|
Саакашвили: внешнеполитическое ведомство Грузии некомпетентно
11.06.2020 15:42
Бывший президент Грузии и действующий председатель исполкома Национального совета реформ Украины сообщает, что не имеет статуса государственного служащего, также не является членом правительства или официальным представителем какого-либо должностного лица Украины. По словам Михеила Саакашвили, он волен высказывать свое мнение.
«Они думают, что Украина — рабовладельческое общество, которое они пытаются создать в Грузии. Где, оказывается, власти имеют право контролировать заявления всех своих граждан и отдельных лиц и наказывать их, если им это заявление не нравится. На самом деле, внешнеполитическое ведомство Грузии настолько лишено компетенции, что они даже не понимают, что мой статус в Украине не является статусом госслужащего» — заявил Саакашвили.
Напомним, сегодня (11 июня) глава министерства иностранных дел Давид Залкалиани сообщил, что намерен поговорить с послом Украины в Грузии и обсудить вмешательство «гражданина Украины и высокопоставленного чиновника» во внутриполитические дела Грузии. Так он отреагировал на слова Михеила Саакашвили о том, что тот намерен быть на передовой борьбы на предстоящих выборах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна