

Элене Хоштария требует от прокуратуры проверки возможного финансирования «Альянса патриотов Грузии» Россией

25.08.2020 14:19





Депутат «Европейской Грузии» Элене Хоштария намерена сегодня обратиться в прокуратуру с заявлением об установлении факта возможного финансирования «Альянса патриотов Грузии» Россией.



О своем намерении депутат заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».



Скандал вокруг финансирования партии разгорелся после обнародования журналистского расследования центра Михаила Ходорковского «Досье».



В статье утверждается, что Кремль на предстоящих парламентских выборах в Грузии сделал ставку на лидеров «Патриотов» Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави.



«С этой целью Москва выделила 8 миллионов долларов США и наняла российского политтехнолога Сергея Михеева, чтобы тот руководил предвыборной кампанией Инашвили. Как известно, Сергей Михеев активно помогает пророссийским силам в разных странах на выборах. Начать расследовать скандальную статью требует часть оппозиции. В правящей «Грузинской мечте» заявляют, что, если информация подтвердится, на это обязательно последует соответствующее реагирование», - сообщает «Рустави2».



Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили информацию центра «Досье» называет абсурдной. По ее словам, партию на предстоящих выборах консультируют четыре американских и две израильских компании и «лишь одна российская компания».



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