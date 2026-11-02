Саакашвили: Наша борьба не сводится к партиям и номерам, она сводится к народному движению
«Мы должны прекратить плач на тему «что с нами делает Бидзина». Из любого положения существует выход — скосишь траву? Вырастет новая», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в связи с проходящим в Конституционном суде процессом по вопросу запрета партий.
Как отмечает Саакашвили, «борьба не сводится к партиям, номерам, а сводится к большому народному движению, и, напротив, он видит новую возможность, которая откроется с этим запретом».
«Очень хорошими были выступавшие от оппозиционной партии в Батуми, Заза Бибилашвили вообще был вершиной всего.
Конечно же, запрет партий еще больше изолирует Грузию и вызовет дополнительную волну эмиграции, но, по моему мнению, мы должны прекратить плач на тему «что с нами делает Бидзина». Из любого положения существует выход — скосишь траву? Вырастет новая!
Наша борьба не сводится к партиям, номерам, она сводится к большому народному движению, и для этого не нужна какая-либо регистрация и владение какими-то бумагами. Напротив, я вижу новую возможность, которая откроется с этим запретом.
И уже от нас, от всего народа зависит, как мы ее используем», — пишет Михаил Саакашвили.
В Конституционном суде 21 октября началось рассмотрение конституционного иска «Грузинской мечты», которым требуется признать неконституционной и запретить деятельность «Национального движения», «Коалиции за изменения», «Сильной Грузии — Лело», «Федералистов» и «Гахария – За Грузию». 30 октября завершился этап объяснений, и суд переходит к этапу вопросов. Рассмотрение иска о признании неконституционными и запрете пяти политических партий продолжится с 9 ноября.
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