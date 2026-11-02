Саакашвили: Наша борьба не сводится к партиям и номерам, она сводится к народному движению

«Мы должны прекратить плач на тему «что с нами делает Бидзина». Из любого положения существует выход — скосишь траву? Вырастет новая», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в связи с проходящим в Конституционном суде процессом по вопросу запрета партий.

Как отмечает Саакашвили, «борьба не сводится к партиям, номерам, а сводится к большому народному движению, и, напротив, он видит новую возможность, которая откроется с этим запретом».

«Очень хорошими были выступавшие от оппозиционной партии в Батуми, Заза Бибилашвили вообще был вершиной всего.