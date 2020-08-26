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Хатия Деканоидзе будет баллотироваться в Исанском избирательном округе
26.08.2020 22:12
«Национальное движение» представило кандидатом в мажоритарные депутаты в Исани Хатию Деканоидзе
«Единое национальное движение» представило Хатию Деканоидзе в качестве кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском районе Тбилиси. Эту информацию «IPN» подтвердили в «Национальном движении».
Напомним, что в Исани единим оппозиционным кандидатом в мажоритарные депутаты является Георгий Вашадзе, однако «Национальное движение» заговорило о выдвижении в этом округе собственного кандидата, после того как Вашадзе покинул оппозиционное объединение «Сила в единстве».
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