

Хатия Деканоидзе будет баллотироваться в Исанском избирательном округе

26.08.2020 22:12





«Национальное движение» представило кандидатом в мажоритарные депутаты в Исани Хатию Деканоидзе



«Единое национальное движение» представило Хатию Деканоидзе в качестве кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском районе Тбилиси. Эту информацию «IPN» подтвердили в «Национальном движении».



Напомним, что в Исани единим оппозиционным кандидатом в мажоритарные депутаты является Георгий Вашадзе, однако «Национальное движение» заговорило о выдвижении в этом округе собственного кандидата, после того как Вашадзе покинул оппозиционное объединение «Сила в единстве».



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