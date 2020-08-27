

Саакашвили: я возвращаюсь!

27.08.2020 12:07





«Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа» - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается.



«Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю. Я также очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность последние семь лет чувствовать это и у нас достаточно времени, чтобы все обдумать и переосмыслить. Теперь с годами я уже знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок...



Ошибки, конечно же были, и были очень серьезные ошибки, но Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.



В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!», - заявил Саакашвили.





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