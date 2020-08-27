

GNCC оштрафовала «Объектив ТВ» на 5000 лари из-за передач на русском языке о

27.08.2020 19:23





Комиссия по коммуникациям из-за передач, выходящим в эфир на негосударственном языке оштрафовала «некоммерческий медиа-союз Объектив» на 5000 лари.



Комиссия обязала «Объектив» немедленно удалить программы на русском языке из сети вещания.



Дело касается общественно-политической программы «Чтобы все знали», которая транслировалась на русском языке в эфире «Объектив ТВ». Данная программа была размещена в сети вещания по решению комиссии по коммуникациям с превышением допустимой продолжительности, а также без субтитров на государственном языке.



Напомним, что в соответствии с постановлением комиссии по коммуникациям и законом Грузии «О вещании» Генеральное национальное управление по телерадиовещанию, уполномоченное в Грузии, имеет право размещать программы в сети вещания на негосударственном языке авторизированная в Грузии генеральная национальная телевещательная компания имеет право размещать программы в сети вещания на негосударственном языке таким образом, чтобы их общий объем не превышал 10% от продолжительности его ежедневного вещания. Кроме того, продолжительность программ на негосударственном языке в лучшем случае не должна превышать 10% от прайм-тайма. Вещатель также обязана разместить программу в сети вещания с субтитрами на государственном языке Грузии





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