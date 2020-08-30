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Коронавирус выявлен у телохрантиля спикера парламента Грузии


30.08.2020   17:32


У телохранителя спикера грузинского парламента подтвердился коронавирус. Как сообщили в пресс-службе парламента Грузии, согласно протоколу безопасности, тест на коронавирус вместе с другими лицами прошли спикер парламента и члены его семьи.

«После получения отрицательного ответа на тест, согласно протоколу, председатель парламента Арчил Талаквадзе перешел на самоизоляцию», - отметили в пресс-службе парламента.

В Грузии за сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, 25 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 467 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек.

Количество выздоровевших пациентов составляет 1 221 - это более 83% от всех случаев COVID-19, зафиксированных в стране. В карантине остаются более 5,5 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 221 человек.

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