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«Сила в единстве» назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры
07.09.2020 12:33
Оппозиционное объединение «Сила в единстве» назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Об этом на брифинге сегодня заявил лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.
Сегодня вечером бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.
«Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», — сообщил Вашадзе.
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