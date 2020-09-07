

«Сила в единстве» назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

07.09.2020 12:33





Оппозиционное объединение «Сила в единстве» назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Об этом на брифинге сегодня заявил лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.



Сегодня вечером бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.



«Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», — сообщил Вашадзе.



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