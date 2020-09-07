

Саакашвили готов быть премьер-министром Грузии на двухлетний срок

07.09.2020 21:54





Я приедут при таких условиях, которые не вызовут противостояния и беспорядки. Я не намерен прийти к власти беспорядками - заявил сегодня экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, отвечая на вопрос, когда состоится анонсированное им возвращение на Родину.



Как отметил Саакашвили, в случае победы оппозиции он готов стать премьер-министром, но при этом утверждает, что лишь сроком на два года.



"ЕНД и ряд других людей поставили вопрос, чтобы я стал руководителем правительства Грузии, премьер-министром Грузии. Я об этом много думаю и готов возложить на себя эту функцию, но не для того, чтобы прийти к власти и что я скучаю по власти. Действительно не скучаю и, хочу сказать, буду премьер-министром не полный срок, максимум два года. Этих двух лет будет достаточно, чтобы вытащить страну из болота и очень быстро развиваться. В этом я уверен.



Меня спрашивают, когда я приеду в Грузию. Я приеду при таких условиях, которые не вызовут противостояния и какие-либо беспорядки. Очень важно, чтобы все было мирно. В свое время я передал власть мирно и действительно не намерен приходить к власти путем беспорядков. Но то, что Грузию надо спасать, в этом соглашаемся все. Поэтому, я не избегаю ответственности. Обязательно вместе с вами, все вместе поставим на ноги нашу любимую Родину Грузию



Хочу еще раз чистосердечно извиниться, но извинений недостаточно. Главное не извинение, а исправление ошибок. Хочу иметь возможность исправить ошибки", - отметил Саакашвили.



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