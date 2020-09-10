

В Грузии началась вторая волна пандемии

10.09.2020 13:24





Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария заявил о начале второй волны пандемии и об ужесточении правил по предотвращению распространения коронавируса.



Говоря о необходимости применения новых ограничений, Гахария, упомянул о факте, когда после проведения масштабной свадьбы в Тбилиси, образовалось 5 новых кластеров заражения, в различных городах страны, в их числе Цагери, Кутаиси, Зугдиди и другие.



«Мы ожидаем роста инфекций в этих регионах, к сожалению, событием, которое привело к распространению, стала свадьба. Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении «не более 10 человек», чтобы запретить подобные ритуалы. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан», — сказал Гахария на заседании правительства.



По словам премьера с 10 сентября также будут запрещены культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек. Речь идет о мероприятиях под открытым небом, в закрытых помещениях эти ограничения действовали и до этого.



Также запрещается проведение клубных вечеров на открытых площадках, так как «такие мероприятия несут в себе высокий риск быстрого распространения вируса».



Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, запланированное на 1 октября, будет перенесено на 1 ноября.



Что касается проведения выборов и предвыборных мероприятий, по словам главы правительства, ограничения не распространятся на агитационные мероприятия и проведение предвыборных кампаний.



Премьер также заявил, о начале второй волны заражения коронавирусом и подчеркнул, что ситуация в Грузии находится под контролем и причин для паники нет.

Минздрав и больничный сектор Грузии полностью готовы к приему пациентов.



«Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался. Здесь важно то, что нет причин для паники, потому что ситуация находится под полным контролем», — сказал Гахария.



По его словам, в первые дни эпидемии система здравоохранения Грузии проводила в среднем 150 ПЦР-тестов в день, но сегодня это число достигает 6000-7000, а в будущем увеличится до 10000 тестов в день:



«Как вы знаете, с самого первого дня эпидемии правительство Грузии предприняло своевременные шаги, одним из наиболее важных шагов было управление рисками распространения вируса, а также адаптация социальной, экономической и даже политической жизни в условиях совместного регулирования распространения вируса.



По данным на 10 сентября, в Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1830.



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