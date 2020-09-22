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Президент Грузии: Наша страна не готова смириться с тем ущербом, который нанесен оккупацией жизни и правам человека
22.09.2020 10:34
Наша страна не готова смириться с тем ущербом, который нанесен оккупацией жизни и правам человека, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на встрече высокого ранга Генеральной Ассамблеи ООН, которая была приурочена к 75-летию ООН.
Как отметила президент, глобальные вызовы «вынуждают по-новому взглянуть на практики, существующие в нашей жизни, в нашем обществе и системе управления».
«ООН, параллельно тому, что отмечает 75-летие, стоит на распутье: глобальные вызовы – от терроризма и до климатических изменений, а теперь и пандемия, требуют большего единства и солидарности, тогда как эти факторы увеличивают факторы напряженности и разобщенности, и даже сама мультитолерантность стоит под вопросом.
Когда мир стоит перед новыми и огромными вызовами, глобальные угрозы вынуждают нас по-новому взглянуть на практики, существующие в нашей жизни, в нашем обществе и системе управления. Это предполагает новые возможности, если мы в силе увидеть и получить их, если способны не закрыться в скорлупе и оглядеться вокруг», - отметила президент.
По ее словам, будущее, которого мы «желаем» зиждется на четырех основаниях:
«Первое – это мир. Призыв генерального секретаря о глобальном прекращении огня пока что не принят к сведению. Несмотря на то, что Грузия ежедневно видит результаты изоляции на оккупированных Россией территориях, наша страна не готова смириться с тем ущербом, который нанесен оккупацией жизни и правам человека.
Второе – это жизнеспособная планета. Третье – это инклюзивное и здоровое общество. Четвертое и последнее, но не конечное, это образованные граждане в культурно развитом обществе.
Несмотря на существующие проблемы, в плане надежности и безопасности информации, развитие интернета создало новые возможности в направлении образования, культуры и креативного роста.
Единственное средство и ресурс будущего развития – это граждане с образованием и навыками», - заявила президент.
Саломе Зурабишвили сказала и о толерантности, отметив, что «ООН которая нам нужна», вдохновит граждан.
«Толерантность, которую мы грузины считаем нашим многовековым культурным наследием, вместе с интеллектом и моральной солидарностью – это те ценности, которые должны проложить нам путь в этом полном неопределенности времени. Для формирования подобного будущего, мы должны уважать наши принципы и подойти к Хартии и целям устойчивого развития не только как к словам на листке, а как к конкретным целям, которые нуждаются в политической воле и усилиях. «ООН, которая нам нужна» вдохновит наших граждан и создаст доверие и эффективное лидерство. Будущее нашей «старой, однако молодой» организации в наших руках», - заявила Саломе Зурабишвили.
Эту информации распространяет администрация президента ООН.
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