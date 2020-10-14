

Гамкрелидзе: В Грузии не будет масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут точечные удары

14.10.2020 12:11





Политика такова, что больших, глобальных ограничительных мер не будет, но будут разные точечные ограничения, — об этом после заседания Координационного совета заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, Грузия, как и другие страны мира, больше не может объявлять серьезные ограничения.



«У нас была надежда, что как респираторная инфекция, коронавирус уменьшится летом и может исчезнуть. Поэтому в начале болезни единственным рычагом в борьбе с ним были суровые и строгие ограничительные меры, затем человечество осознало, что это не простая инфекция. Несмотря на то, что инфекция утихла, она не исчезла. Поэтому слоган, который мы сейчас используем, — научиться сосуществовать с коронавирусом, потому что страны больше не могут быть закрытыми. Большинство случаев — в Америке, но она не закрыта. Есть рост случаев, но основные экономические направления функционируют, то есть мы учимся сосуществовать. Политика такая, больших, глобальных ограничительных мер не будет, но будут разные точечные ограничения», — заявил Гамкрелидзе.



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