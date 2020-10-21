|
|
|
В Зугдиди освободили до пяти заложников, захваченных во время ограбления банка (видео)
21.10.2020 17:34
Освбождена часть людей, взятых в заложники во время ограбления филиала «Банка Грузии» в центре Зугдиди.
Как сообщает Общественное телевидение, до пяти заложников вывели из здания с помощью пожарного крана. Их перевели на опрос в полицию.
МВД Грузии распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди.
«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдиа в Зугдиди, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия.
МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно», — сказано в сообщении.
По данным Общественного телевидения, захвативший в заложники сотрудников и посетителей банка преступник вооружен автоматом и гранатой. В настоящее время неизвестно, какие требования предъявляет вооруженный человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна