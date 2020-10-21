

В Зугдиди освободили до пяти заложников, захваченных во время ограбления банка (видео)

21.10.2020 17:34





Освбождена часть людей, взятых в заложники во время ограбления филиала «Банка Грузии» в центре Зугдиди.



Как сообщает Общественное телевидение, до пяти заложников вывели из здания с помощью пожарного крана. Их перевели на опрос в полицию.



МВД Грузии распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди.





«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдиа в Зугдиди, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия.



Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия.



МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно», — сказано в сообщении.



По данным Общественного телевидения, захвативший в заложники сотрудников и посетителей банка преступник вооружен автоматом и гранатой. В настоящее время неизвестно, какие требования предъявляет вооруженный человек.



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