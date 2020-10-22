

СМИ: преступник, захвативший заложников в Зугдиди, мог скрыться в лесу

22.10.2020 10:05

СОВА



Грузинские СМИ сообщают о том, что мужчина, покинувший Зугдиди с тремя заложниками и получивший выкуп в полмиллиона долларов, возможно, скрылся в лесу в муниципалитете Чхороцку. Ранее озвучивалась версия, что он попытается перейти в оккупированную Абхазию.



Накануне поздно вечером преступник освободил всех заложников, но вместо них стал удерживать трех сотрудников полиции. Получив 500 тысяч долларов, он выехал из Зугдиди в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации агентства IPN, злоумышленник мог отпустить заложников в районе села Кирцхи, после чего скрылся в лесу.



Ранее в Сухуми заявили, что не допустят перехода злоумышленника на территорию Абхазии.



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