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СМИ: преступник, захвативший заложников в Зугдиди, мог скрыться в лесу


22.10.2020   10:05
СОВА


Грузинские СМИ сообщают о том, что мужчина, покинувший Зугдиди с тремя заложниками и получивший выкуп в полмиллиона долларов, возможно, скрылся в лесу в муниципалитете Чхороцку. Ранее озвучивалась версия, что он попытается перейти в оккупированную Абхазию.

Накануне поздно вечером преступник освободил всех заложников, но вместо них стал удерживать трех сотрудников полиции. Получив 500 тысяч долларов, он выехал из Зугдиди в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации агентства IPN, злоумышленник мог отпустить заложников в районе села Кирцхи, после чего скрылся в лесу.

Ранее в Сухуми заявили, что не допустят перехода злоумышленника на территорию Абхазии.

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