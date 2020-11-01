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ISFED публикует результаты параллельного подсчета голосов
01.11.2020 14:55
Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED) публикует результаты параллельного подсчета голосов. По данным организации, «Грузинская мечта» в ходе прошедших накануне выборов получила поддержку 45,8% населения, а ее главные конкурент «Единое национальное движение – Сила в единстве» — 26,4%.
Показатели ISFED схожи с теми, что публикует Центральная избирательная комиссия Грузии, впрочем, организация сообщает о возможной погрешности в подсчетах.
Итак, согласно Международному обществу справедливых выборов и демократии, голоса населения Грузии распределились следующим образом:
«Грузинская мечта» — 45,8% (погрешность 0,7%)
«Единое национальное движение – Сила в единстве» — 26,4% (погрешность 0,6%)
«Европейская Грузия» — 3,7% (погрешность 0,2%)
«Альянс Патриотов» — 3,1% (погрешность 0,1%)
«Лело для Грузии» — 3,1% (погрешность 0,2%)
«Стратегия Строитель» — 3% (погрешность 0,1%)
«Гирчи» — 2,8% (погрешность 0,2%)
«Граждане» — 1,3% (погрешность 0,1%)
«Лейбористская партия» — 0,9% – 1,1% (погрешность 0,1%)
«Нино Бурджаанадзе — Единая Грузия» — 0,8% — 1% (погрешность — 0,1%).
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