

ISFED публикует результаты параллельного подсчета голосов

01.11.2020 14:55







Международное общество справедливых выборов и демократии (ISFED) публикует результаты параллельного подсчета голосов. По данным организации, «Грузинская мечта» в ходе прошедших накануне выборов получила поддержку 45,8% населения, а ее главные конкурент «Единое национальное движение – Сила в единстве» — 26,4%.



Показатели ISFED схожи с теми, что публикует Центральная избирательная комиссия Грузии, впрочем, организация сообщает о возможной погрешности в подсчетах.



Итак, согласно Международному обществу справедливых выборов и демократии, голоса населения Грузии распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» — 45,8% (погрешность 0,7%)

«Единое национальное движение – Сила в единстве» — 26,4% (погрешность 0,6%)

«Европейская Грузия» — 3,7% (погрешность 0,2%)

«Альянс Патриотов» — 3,1% (погрешность 0,1%)

«Лело для Грузии» — 3,1% (погрешность 0,2%)

«Стратегия Строитель» — 3% (погрешность 0,1%)

«Гирчи» — 2,8% (погрешность 0,2%)

«Граждане» — 1,3% (погрешность 0,1%)

«Лейбористская партия» — 0,9% – 1,1% (погрешность 0,1%)

«Нино Бурджаанадзе — Единая Грузия» — 0,8% — 1% (погрешность — 0,1%).



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