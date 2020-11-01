

Джиллиан Стирк: Все пять частных вещателей были политически пристрастными

01.11.2020 17:38





БДИПЧ провело мониторинг вещательных СМИ и выявило плюралистическую медийную среду, хотя это поляризованная медийная среда, которая служит политическим и деловым интересам, и все пять частных вещательных компаний были пристрастными по партийному признаку, — заявила глава ограниченной наблюдательской миссии за выборами в Грузии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR) Джиллиан Стирк.



Вместе с этим, что касается освещения избирательной кампании, по её словам, не было политического обсуждения и аналитического освещения, поэтому граждане не имели возможности сделать информированный выбор.



«Наша миссия была ограничена наблюдением за выборами. Я возглавляю ее, и мы находимся в стране уже более месяца, что позволило нам наблюдать за предвыборным периодом, а также за законодательной базой и регистрацией кандидатов, а также за проведением самой кампании и подготовкой к выборам. Мы проводили систематический мониторинг и отслеживали семь главных вещателей, пять частных и два общественных. На основании наблюдения можно сказать, что технические аспекты были решены эффективно. ЦИК соблюдала установленные законом сроки, хотя многие важные вопросы не были рассмотрены на открытых регулярных заседаниях, проводимых ЦИК. Правящая партия действительно доминировала в избирательной администрации, и это негативно повлияло на восприятие людьми независимости выборов», — сказала Джиллиан Стирк.



По её словам, свобода выражения на парламентских выборах в общем была защищена.



«У нас были встречи с политическими партиями, представителями гражданского общества, СМИ, и мы слышали множество обвинений о том, что на избирателей предположительно оказывалось давление. Кроме того, мы наблюдали за выборами на нескольких избирательных участках и, как и парламентские партнеры, заметили, что координаторы, представители партий и активисты находились снаружи, что производило устрашающий эффект. Также были обвинения об отсутствии резкого разделения между государством и партией. Очень жаль, что эти элементы существовали. И все-таки следует отметить, что основные свободы, свобода выражения в общем были защищены.



Что касается СМИ, ODIR провёл мониторинг вещательных СМИ и выявил плюралистическую медиа-среду, хотя это была поляризованная медиа-среда, которая служила политическим, деловым интересам, и все пять частных вещателей были предвзятыми по партийной принадлежности. Вместе с тем что касается освещения избирательной кампании, также не было дискуссий о политике и аналитического освещения, поэтому у людей не было возможности сделать информированный выбор», — сказала Джиллиан Стирк.





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