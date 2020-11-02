

«Национальное движение» отказывается входить в парламент

02.11.2020 18:34





«Национальное движение — Сила в единстве» отказывается входить в парламент. Об этом на брифинге заявил член «Единого национального движения» Ника Мелия.



По его словам, требование остается неизменным, проведение новых выборов в свободной среде.



«Мы — «Единое национальное движение — Сила в единстве» приняли решение, как и другие оппозиционные политические партии, не входить в парламент, что не имеет ничего общего с политикой, то есть в парламент, который только Иванишвили называет парламентом. Нам там нечего делать. Наше требование неизменно — новые выборы в свободной среде. «Единое национальное движение, объединенная оппозиция «Сила в единстве» принимает решение, которое сегодня изъявляет общество, мы не войдет в этот парламент и не принимаем правила игры Иванишвили», — заявил Мелия.





Напомним, что уже официально отказались входить в парламент нового созыва «Европейская Грузия», «Лейбористская партия», «Альянс Патриотов», «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Граждане», «Гирчи». Таким образом, из 9 партий, прошедших в парламент согласно официальным данным ЦИК,8 уже отказались входит в законодательный орган. Следовательно, парламент будущего созыва может быть представлен одной единственной партией «Грузинской мечтой».





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