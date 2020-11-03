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Ношение масок в открытом пространстве становится обязательсным
03.11.2020 13:50
За неиспользование маски в открытом пространстве будет взиматься штраф.
По словам министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили, граждане, которые не будут использовать маску в открытом пространстве, будут оштрафованы на 20 лари.
По её словам, эта регуляция вступит в силу с завтрашнего дня.
«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день.
Ношение маски в помещении сегодня является обязательным, мы просто расширяем эту норму, и с завтрашнего дня ношение маски станет обязательным и в открытых пространствах», — заявила Майя Цкитишвили.
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