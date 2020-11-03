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Ношение масок в открытом пространстве становится обязательсным


03.11.2020   13:50


За неиспользование маски в открытом пространстве будет взиматься штраф.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили, граждане, которые не будут использовать маску в открытом пространстве, будут оштрафованы на 20 лари.

По её словам, эта регуляция вступит в силу с завтрашнего дня.

«На ношение маски в открытом пространстве будет действовать та же санкция и регуляция, которые распространяются и на закрытое пространство — это штраф в размере 20 лари. Напомним, что это штраф, действующий на сегодняшний день.

Ношение маски в помещении сегодня является обязательным, мы просто расширяем эту норму, и с завтрашнего дня ношение маски станет обязательным и в открытых пространствах», — заявила Майя Цкитишвили.

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