

Саакашвили утверждает, что перенес коронавирус

04.11.2020 12:22





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что он перенес коронавирусную инфекцию, но бессимптомно и об этом узнал после теста на антитела к COVID-19.



Как он заявил в эфире «ТВ Пирвели», на намеченной на 8 октября акции главное – консолидация и граждане ничего не должны бояться, в том числе и коронавируса.



«Главное широкая консолидация общества. Ничего не нужно бояться, есть болезни, какие-то вещи, я сам перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем легкий грипп, Многие люди говорят об этом. Разумеется, нам нужно быть осторожными. Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела. Не нужно бояться, нужно проявлять осторожность, носить маску, мыть руки. Вокруг меня большое количество людей переболели, и почти ни у кого не было осложнений. Потеря же страны – это действительно смертельно и может быть окончанием существования каждого из нас», - заявил Михеил Саакашвили.





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