

С 9 ноября вводятся дополнительные точечные ограничения

07.11.2020 16:30





Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Грузии и быстрый рост числа инфицированных, Межведомственный координационный совет принял решение ввести дополнительные точечные ограничения.



На заседании совета, которое прошло сегодня в формате видеоконференции под председательством премьер-министра Георгия Гахария, было согласовано, что дополнительные точечные ограничения вступят в силу с 9 ноября.



В частности, согласно решению Межведомственного координационного совета: с 9 ноября в крупных городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти - с 22:00 до 05:00 ограничивается передвижение как пешком, так и на автотранспорте. Это ограничение не распространяется на международные перевозки; по согласованию с оперативным штабом, на те лица и транспортные средства, передвижение которых имеет критическое значение для выполнения служебных обязанностей, включая представителей медицинских и фармацевтических объектов, объектов стратегического значения и СМИ, а также курьеров сервиса доставки; все организации будут работать до 22:00, за исключением медицинских, фармацевтических и стратегических объектов.



В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будут временно закрыты как муниципальные, так и частные детские сады; также в этих городах будут приняты специальные меры по снижению числа людей в муниципальном транспорте. Передвижение транспорта в течение дня не будет ограничено.



На заседании совета было отмечено, что введение дополнительных точечных ограничений зависит от эпидемиологической ситуации и от того, как будут соблюдаться установленные правила и рекомендации эпидемиологов, в том числе ношение маски, соблюдение дистанции, в том числе во время политического процесса.



Члены совета говорили о мерах, которые должны способствовать предотвращению перегруженности госпитального сектора. Для этого необходимо, чтобы госпитализировались только тяжелые случаи. Было отмечено, что одним из наиболее эффективных решений для того, чтобы система здравоохранения не была перегружена и вне клиник не остались люди, которые в первую очередь нуждаются в лечении медсервисами, является лечение легких случаев дома при активных консультациях с семейными врачами. Инфицированные же, не имеющие возможности самоизолироваться, должны переводиться в ковид-гостиницы, где в соответствии с указаниями премьер-министра усилены терапевтические элементы и обеспечивается постоянное медицинское наблюдение за инфицированными.



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