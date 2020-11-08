

Против мирных демонстрантов применили водометы (+видео)

08.11.2020 21:50





Власти применили водометы против мирных участников акции у здания Центральной избирательной комиссии, куда они сместились с главного места проведения сегодняшней акции - здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.



Акция у здания ЦИК была абсолютно мирной без каких-либо эксцессов. В основном там были журналисты, основная масса участников акции была на подходе, однако власти неожиданно, без предупреждения, стали применять против них водометы.



Напомним, что сегодня в 15:00 начался масштабный процесс протеста против фальсификации выборов с требованием провести новые выборы. На акции собрались до 40 тысяч человек. Участники акции выдвинули властям три требования - провести новые выборы, уволить главу ЦИК Тамар Жвания, освободить политзаключенных. Время им было дано до 20:00. По истечении времени ультиматума участники акции сместились к зданию ЦИК с целью помешать им публиковать результаты сфальсифицированных парламентских выборов, прошедших в стране 31 октября.







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