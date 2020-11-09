

Протест оппозиции продолжится сегодня с 18:00

09.11.2020 12:13





Акция оппозиции возобновится сегодня в 18:00. Как отметил один из лидеров ЕНД Ника Мелия, все увидели, что эта власть ничего не может сделать, кроме как применять насилие.



«Мы все видели, что власть, режим — это только и только насилие. Помимо насилия, она ничего не может сделать и не будет делать, потому что она насильственная. Завтра эта борьба не утихнет и мы соберемся на проспекте Руставели в 18:00», — заявил Ника Мелия.



Напомним, накануне в 15:00 в Тбилиси началась акция протеста. Напротив здания парламента собрались тысячи граждан, главным требованием которых стала отставка председателя ЦИКа Тамар Жвания. Позже, протестующие двинулись в сторону здания Центральной избирательной комиссии.



Вечером 8 ноября МВД использовало в адрес участников мирного протеста водометы, без предупреждения. На момент этих действий у здания ЦИКа находились всего порядка 50-ти человек.



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