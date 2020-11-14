

У парламента Грузии началась организованная оппозицией акция

14.11.2020 16:18





«Мы защитим наши голоса» - с таким слоганом началась организованная оппозицией протестная акция у здания парламента Грузии в Тбилиси. До этого же лидеры оппозиции вместе со своими сторонниками собрались на разных локациях. Перед законодательным органомустановлена сцена, с которой лидеры оппозиции обрататся с речами к участникам акции.



Напомним, что оппозиционный спектр прибег к протестным акциям после выборов, проведенных в стране 31 октября. Оппозиционные партии называют результаты выборов нелегитимными и считают, что они сфальсифицированы властями.



Оппозиция требует отставки председателя ЦИК и комплектования избирательной администрации по новым правилам, а также – проведения досрочных выборов и освобождения нескольких политзаключенных. По этому поводу оппозиционный спектр, при посредничестве дипломатов, на текущей неделе начал переговоры с властями. Второй раунд диалога состоялся сегодня.



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