

Патриарх Грузии о коронавирусе: Все это для того, чтобы укрепить веру

02.02.2020 19:04





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй считает, что новый коронавирус – это очередное испытание, призванное укрепить веру.



«Вы знаете, что появился новый вирус. Из-за вируса многие люди напуганы. Некоторые назвали его «смертельным вирусом». Все это для того, чтобы укрепить веру, усилить наши молитвы. Вам дано благословение на то, чтобы каждое утро и каждый вечер окроплять освященной водой ваши двери, дворы, детей», — сказал Илия Второй во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба).



Вспышка пневмонии, вызванной новым вирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухань — столице провинции Хубэй. Согласно последним данным властей КНР, в стране подтвердили более 14 тысяч случаев заболевания, 305 человек погибли.



Вирус распространился и за пределы Китая — по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждены более 130 случаев заражения в 23 странах.



В Грузии до сих пор не зафиксировано ни одного факта заболевания. В целях превенции власти временно приостановили полеты из Китая. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.



При содействии Турции и Франции из Уханя были эвакуированы пять граждан Грузии. Все они смогут вернуться на родину после того, как отбудут двухнедельный карантин в указанных станах.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





