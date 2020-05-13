

«Воры в законе» подали в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили

13.05.2020 18:37





Агентству «Прайм Тайм» стало известно, что «воры в законе» подали в суд иск против президента Грузии. Дело касается решения президента, согласно которому многие криминальные «авторитеты» были лишены гражданства Грузии, что ограничило их передвижение в другие страны. Кроме того, в случае задержания их в другом государстве, они не будут депортированы в Грузию.



В основном речь идет о тех «ворах в законе», которые были оправданы судами Грузии в 2013-18 годах, однако, после оглашения оправдательного приговора, им все равно пришлось покинуть страну.



За последние пять лет грузинское правосудие признало невиновными и выпустило из зала суда более 30 «воров в законе», среди которых есть достаточно влиятельные, и признанные криминальными «авторитетами» на постсоветском пространстве.



Большинство из вышеперечисленных лиц неоднократно задерживались с фальшивыми документами в других странах, и после предоставления информации в Грузию, президент приняла решение лишить их гражданства.



«По распоряжению президента эти люди были лишены гражданства Грузии совершенно безосновательно. Это произошло таким образом, что не было проверено, действительно ли они имели гражданство какой-либо другой страны. Абсолютно недопустимо оставлять человека без гражданства. Это не имеет никаких правовых оснований.



Сегодня они не считаются гражданами какой-либо страны, у них ограничен целый ряд услуг, в том числе, нам надо приложить большие усилия для того чтобы эффективно провести их разбирательство в суде», - говорит адвокат Тамар Абесадзе.



46-летний Илья Самсония был арестован в международном аэропорту Тбилиси в марте 2018 года и ему предъявили обвинение в принадлежности к криминальному сообществу («вор в законе»).



Он пытался въехать в Грузию из Кыргызстана, где он отбывал наказание с 2012 года по обвинению в подделке документов.



Самсония провел более 15 лет во многих исправительных учреждениях разных стран.

В криминальных кругах он известен как «Ило Озургетский».



Согласно распространенной информации, Илья Самсония был «крещен» «вором в законе» в 1996 году.





48-летний Давид Герлиани провел в общей сложности 20 лет в тюрьмах разных стран.

В 2014 году по инициативе Гиги Виблиани и «Лавас-Оглы, он же Миндия Горадзе, он был «крещен» в Хопе как вор, вместе с четырьмя другими грузинами.



А сам он утверждает, что был крещен только один раз в своей жизни, в 1974 году, как христианин.

В июне 2016 года его приезд из Украины в Грузию даже стал причиной политического скандала.

В частности, в 2016 году служба безопасности Украины арестовала его в Одессе и депортировала (выдворила) в Грузию.



Герлиани даже не смог скрыть своего удивления в городском суде, что аэропорту Тбилиси его встретила телекамера вместо наручников.



Герлиани без проблем пересек пограничный контрольно-пропускной пункт аэропорта Тбилиси с украинским паспортом под фамилией Чачибая, и кроме телеобъектива (телекомпании) «Рустави-2» никто не видел его в течение следующих трех дней.



Он был арестован Министерством внутренних дел только 22 июня 2016 года, в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи грузино-армянской границы, откуда Герлиани планировал покинуть страну.



Предметом активного обсуждения в те дни стал вопрос о том, почему украинские правоохранители не уведомляли грузинских коллег о депортации «вора в законе», и почему МВД не удалось задержать Герлиани в Международном аэропорту Тбилиси.



Дело в том, что между двумя странами существуют соответствующие соглашения, которые обязывают украинскую сторону заранее информировать министерство внутренних дел Грузии о депортации.

Выяснилось, что украинская сторона однозначно нарушила вышеупомянутые соглашения, поскольку информация о депортации каким-то образом стала известна не официальным структурам, а «национальному движению».



Тогда, пока еще один член «национального движения» Гиви Таргамадзе утверждал, что в стране в пользу интересов «Грузинской мечты» перед выборами происходила беспрецедентная концентрация «воров в законе».



Тогдашний министр внутренних дел Георгий Мгебришвили расценил процессы, связанные с Давидом Герлиани, как «провокацию одесситов».



Напомним, что в то время Михеил Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области, а правоохранительные органы региона контролировались бывшими высокопоставленными чиновниками Грузии.



Сам Давид Герлиани считал себя жертвой политических игр.



По словам его адвоката, Герлиани был незаконно похищен в одном из ресторанов Одессы под руководством бывшего заместителя Вано Мерабишвили Гии Лорткипанидзе, а также незаконно отправлен в Грузию.



Одним словом, задержанный на грузино-армянской границе Герлиани 8 декабря 2016 года, был оправдан Тбилисским городским судом по части обвинения принадлежности к криминальному сообществу («вора в законе»), но был признан виновным в попытке незаконного пересечения границы и оштрафован на 6 500 лари.



После принятия этого решения Давид Герлиани был освобожден из зала суда. Он немедленно покинул страну, но через год был снова арестован в Одессе.



В 2017 году ему запретили въезд на территорию Украины, и на этот раз его депортировали в третью страну. В июле 2019 года Герлиани был снова замечен в Украине и снова депортирован.





Главное управление криминальной полиции МВД задержало «вора в законе» Реваза Лорткипанидзе, прибывшего в Грузию в 2015 году, однако вскоре его выпустили из зала суда под бурные овации.



По информации МВД, «вор в законе» возглавлял различные организованные группы, а также участвовал в сборе и распоряжении воровских денежных средств, так называемых «общаков» в Грузии и Франции.

Реваз Лорткипанидзе считается строгим последователем воровских традиций и одним из самых влиятельных представителей так называемой тбилисской семьи.



За свою «карьеру» он был осужден шесть раз, в том числе несколько раз в Российской Федерации.

В основном ему предъявляли обвинение в хулиганстве, грабежах и наркопреступлениях.

В общей сложности в тюремном заключении он провел более 15 лет.



В Грузии его имя также связано с политическим скандалом. В 2012 году прокуратура обнародовала фото-и видеоматериалы, которые отражают встречу тогдашнего оппозиционера Гоги Хаиндрава с Ревазом Лорткипанидзе в одном из французских городов. Прокуратура этим пыталась доказать, что оппоненты пытались свергнуть власти через «воров в законе».



Гога Хаиндрава был вызван на допрос в прокуратуру, но дальше этого дело не пошло. По словам самого Хаиндрава, Лорткипанидзе - друг его детства, с которым он действительно встречался во Франции.

«Мне было 12 лет, а Ревазу Лорткипанидзе было 8 лет, когда мы стали проживать по ул. Хилиани № 23 в Доме писателей. Его отец был другом моего отца. Мы выросли вместе и прожили 22 года в одном доме.

Я не расстаюсь с моими друзьями, ни прошлое не могу стереть, ни жизнь начать заново. Резо Лорткипанидзе был, есть и будет моим другом», - заявил Хаиндрава.





Суд также признал невиновным «вора в законе» Кахабера Орагвелидзе, также известного как «Каха Тбилисский».



На основании решения судьи Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили, «вор в законе» был освобожден из зала суда.



Орагвелидзе немедленно покинул страну, но позже был арестован в Киеве.



По сообщениям украинских СМИ, Орагвелидзе находится в розыске в России с 1998 года по обвинению в умышленном убийстве и грабеже. Ему запретили въезд в Украину на следующие пять лет. «Криминальный авторитет» проник на территорию Украины через аннексированный Крым. Пока неизвестно, в какой стране он скрывается.



Из Зугдидского суда был освобожден «вор в законе» Темур Гвасалия. Судья признал его невиновным, несмотря на то, что в зале суда он признал себя «вором в законе».



Гвасалия была задержан в селе Рухи. Операция по задержанию была проведена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самегрело-Земо Сванетского регионального отделения управления криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии и сотрудниками контртеррористического центра.



Гвасалия въехал в Грузию с оккупированной территории Абхазии по поддельному паспорту, выданному на имя Темура Сонгулия, как свидетельствует оперативная информация, с целью лечения в Тбилиси. При его задержании у него были обнаружены наркотики, а при наркологической проверке был установлен факт употребления наркотиков опийной группы.



«Воровское крещение» Гвасалия состоялось в начале декабря 2013 года «ворами в законе» - Валико Джеджия (Вальтер), Гиоргий Углава (Тахи) и Ираклий Каличава (Ика Хуту).



Гвасалия, освобожденный Зугдидским судом, во время ареста и личного досмотра не отрицал, что он «вор в законе». Несмотря на это, судья Шота Бичия признал Гвасалия невиновным из-за отсутствия доказательств.





В 2017 году Тбилисский городской суд оправдал и освободил из зала суда еще одного «вора в законе», Гиоргия Гиоргадзе, известного в криминальных кругах как «Гия Тбилисский». Несмотря на оправдательный приговор, «вор в законе» был встречен сотрудниками правоохранительных органов во дворе, и его якобы попросили покинуть страну. Оглашение приговора в отношении него несколько раз откладывалось, и это происходило по причине самого подсудимого.



«Вор в законе» несколько раз «передавал» из тюрьмы судье Гиоргию Эбаноидзе, что в назначенный день он занят, а заседание было бы назначено на другое время. Окончательное решение судья огласил 1 июня 2017 года. По решению судьи Гиоргия Эбаноидзе, вина подсудимого за преступление, предусмотренное статьей 223 Уголовного кодекса, не была доказана, и он был освобожден из зала суда.



Гиоргию Гиоргадзе сейчас 58 лет. «Вором в законе» он был «крещен» еще в 1981 году в возрасте 19 лет.

Это неполный список «воров в законе», которые в последние годы были оправданы грузинскими судами.

Освобождение «воров в законе» судом побудило власти внести законодательные изменения







По инициативе Министерства внутренних дел в Уголовный кодекс было добавлено несколько статей, которые криминализируют воровской статус. Раньше такого определения в кодексе не было и «воров в законе», чьи преступные деяния не были доказаны, освобождали из зала суда.



Что касается политики уголовного права, существующей до 2012 года, несмотря на то, что этого не было написано в законе, для того чтобы вынести обвинительный приговор лицу, достаточно не преступление, выраженное в действии, а устное признание криминального статуса.





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