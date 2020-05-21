

В Грузии коронавирус подтвержден у граждан Армении

21.05.2020 15:24

Новости-Грузия



Короновирус в Грузии подтвержден у двух граждан Армении – женщины и ее ребенка. Об этом журналистам сообщила председатель наблюдательного совета тбилисской клиники имени Бочоришвили Мака Сологашвили.



«К нам поступили два новых пациента с подтвержденным диагнозом. Это мать и ребенок из карантинного пространства, граждане Армении», — сказала Сологашвили.



В общей сложности в клинике Бочоришвили лечение продолжает 41 пациент с подтвержденным COVID-19. 12 из них – это несовершеннолетние.



Всего за последние сутки в Грузии было выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сообщила журналистам, что семь новых пациентов находились в карантинных зонах. Еще один является жителем села Мушевани Болнисского района, которое с 25 апреля закрыто на карантин. В этой административной единице проводится массовое тестирование на коронавирус.



Сейчас в инфекционной больнице Тбилиси остаются 36 пациентов с подтвержденным COVID-19 и еще три возможных случая, которых доставили в клинику из карантина.



В Первой Университетской клинике Тбилиси лечатся 34 пациента, у 21 из которых подтвержден коронавирус. При этом только один больной остается в реанимационном отделении клиники.



По состоянию на 20 мая 42 пациента, инфицированных коронавирусом, оставались в Республиканской больнице Тбилиси.



Новых случаев инфицирования уже долгое время не фиксируется в Аджарии и Имеретии. Так, в Инфекционной больнице Кутаиси и медицинском центре Сачхере остаются по одному пациенту с COVID-19. В лаборатории батумской клиники «Медальфа» за сутки на коронавирус проверили 348 человек. Ни у кого из них заболевание не подтвердилось. В «Медальфа» продолжают лечение два пациента с коронавирусом.



В настоящее время в Грузии активными остаются 224 случая коронавирусной инфекции — это примерно 31% от всех фактов, зафиксированных по стране с 26 февраля. Выздоровели и выписаны из больниц 485 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончались 12 инфицированных.



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