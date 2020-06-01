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В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, а 19 пациентов выздоровели
01.06.2020 11:00
В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства.
По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 794 случая нового коронавируса.
Выздоровели еще 19 пациентов и количество излечившихся составляет 624.
Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.
От нового коронавируса в стране умерли 12 пациентов.
В режиме карантина находятся 2494 граждан, а в стационаре под наблюдением — 301.
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