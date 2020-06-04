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В Грузии создали онлайн-петицию с призывом помочь Армении
04.06.2020 19:34
В Грузии создали онлайн-петицию с призывом помочь Армении в борьбе с коронавирусом. Авторы петиции просят грузинское правительство принять пациентов из Армении.
«Думаем, что это будет правильным шагом для поддержки соседнего государства и улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», – сказано в петиции.
Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 697 новых случаях коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 11 221.
«Мы уже находимся в ситуации, когда есть нуждающиеся в госпитализации пациенты, которых мы не может вовремя госпитализировать», - отметил Пашинян.
Среди инфицированных коронавирусом в Армении - премьер-министр страны Никол Пашинян и члены его семьи.
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