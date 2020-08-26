

Школы в Грузии откроются 15 сентября, детские сады – 1 октября

26.08.2020 12:28





Школы в Грузии возобновят свою работу 15 сентября, детские сады – 1 октября. Об этом на брифинге Координационного совета правительства заявил глава оперативного штаба Александр Ходжеванишвили. По его словам, все учебные заведения прошли проверку и отвечают соответствующим стандартам.



Ходжеванишвили пояснил, что мировой опыт показал эффективность поэтапного открытия учреждений. Поэтому интервал в две недели будет сделан также для кинотеатров (возобновят работу с 15 сентября) и театров (с 1 октября).



Детские сады откроются с 1 октября, школы - с 15 сентября, а Местиа и Ланджери - со 2 сентября

12:24, 26.08.2020



Детские сады откроются с 1 октября, школы — с 15 сентября. Об этом в соцсети написал премьер-министр Георгий Гахария.



По его данным, со 2 сентября откроются Местиа и Ланджери.



«Мы сохраняет последовательный подход в борьбе с COVID-19 и поэтапно открываем: детские сады и театры с 1 октября, школы и кинотеатры с 15 сентября, Местиа и Ланджери со 2 сентября», — написал Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







