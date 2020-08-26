

Главный эпидемиолог Грузии обратился к общественности

26.08.2020 16:26





Амиран Гамкрелидзе, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии [NCDC], в очередной раз призвал общественность носить маски в помещении. По его словам, лучшего способа предотвратить заражение коронавирусом пока не существует.



Гамкрелидзе также рассказал об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в некоторых европейских странах.



По мнению грузинского врача, в последнее время многие люди расслабились и потеряли бдительность.

«Даже сейчас на многих из вас нет масок. В закрытых помещениях необходимо надевать маски» — напомнил Гамкрелидзе.



Сегодня во многих западноевропейских странах, наблюдается вторая волна коронавируса: Франция, Испания, в меньшей степени в Германии и некоторых других странах, открытых для туризма, наблюдается тенденция к росту. Сегодня ношение маски считается одной из основных профилактических мер. Размер штрафов там подняли до нескольких сотен евро.



Я сейчас здесь не о штрафах говорю. Я говорю о повышении осведомленности населения. Французское правительство также рассматривало необходимость сделать обязательным ношение масок и на открытых пространствах. Потому что я вновь подчеркиваю, лучшего способа нет», — заявил главный эпидемиолог Грузии.





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