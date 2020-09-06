

Гамкрелидзе: Случаи коронавируса в Гурии связаны с масштабной свадьбой

06.09.2020 13:13





Некоторые из случаев коронавируса в Гурии связаны с масштабной свадьбой, - об этом сообщил журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Он напомнил общественности, что собрания более 100 человек запрещены законом, и призвал всех воздерживаться от многолюдных собраний.



«У нас есть случаи в Гурии, вчера было три, и еще один добавился сегодня утром. В селе Квемо Бани Чохатаурского муниципалитета началось расширенное эпидисследование. Исследования также ведутся в Озургетском районе. Хочу заявить, эти случаи связаны с большой, широкомасштабной свадьбой. Мы призывали несколько раз, весь мир живет в условиях пандемий и эпидемии в Грузии. Законом запрещено собрание более 100 человек, это ни в коем случае нельзя, мы должны воздержаться, это особо повышенный риск, когда множество людей собирается без какой-либо защиты. Что может быть лучше большого количества свадеб в стране, рождения как можно большего числа детей, но, друзья, временно, пока мы живем в таких условиях, давайте воздерживаться от таких собраний, так как это одна из основных причин дальнейшего распространения инфекции.



Разговор об этом вопросе в соответствующих кругах был и вчера, и думаю, на это будет соответствующая реакция», - заявил Гамкрелидзе.



Для справки, в Грузии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1650. Количество выздоровевших увеличилось на 8 и составляет 1310.



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