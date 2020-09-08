

В Грузии выявлено 45 новых случаев коронавируса

08.09.2020 10:35





В Грузии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1729. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.



Количество выздоровевших увеличилось на 6 и составляет 1321.



Примечательно, что 45 новых случаев – это рекордно высокий для страны суточный показатель.



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