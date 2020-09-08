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В Грузии выявлено 45 новых случаев коронавируса
08.09.2020 10:35
В Грузии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1729. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.
Количество выздоровевших увеличилось на 6 и составляет 1321.
Примечательно, что 45 новых случаев – это рекордно высокий для страны суточный показатель.
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