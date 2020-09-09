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Перед зданием парламента проходит голодовка с требованием всеобщей амнистии
09.09.2020 13:08
Уже второй день перед зданием парламента продолжается голодовка с требованием ускоренного обсуждения законопроекта о всеобщей амнистии.
Матери заключенных просят о встрече с представителями законодательной власти.
Участники акции анонсируют широкомасштабную акцию 12 сентября.
«После вчерашней акции был отклик. Мы также хотим встретиться с официальными лицами, в чьей компетенции это находится, будь то комитет по правам человека или юридический комитет. Надеюсь, встреча с этими лицами состоится официально. Мы продолжим широкомасштабные акции, чтобы амнистия была объявлена до выборов. В противном случае мы не собираемся расходиться. В митинге 12 сентября примут участие члены семей заключенных и условно осужденных», — заявил один из организаторов акции, правозащитник Александр Кобаидзе.
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