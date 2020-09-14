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В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов
14.09.2020 00:03
В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов. Из новых случаев два связаны с Чохатаури, и еще два – с Озургети.
В Озургетском муниципалитете вирус подтвердился у двух педагогов публичной школы села Кведа Бахви.
По информации главы Гурийского отделения Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Арчила Мжавия, инфицированные относятся к т.н. кластеру свадьбы.
«К сожалению, в селе Кведа Бахви выявлено еще два случая. Инфицированные относятся к тому кластеру свадьбы, которая состоялась несколько дней назад в Батуми. Сейчас мы начинаем поиски контактов. Всем они пройдут PSR-тестирование», - заявил Арчил Мжавия.
Два случая коронавируса выявлены и в Чохараури. И там инфицированы педагоги.
«Эпидемиологи начинают установление контактов. Всем будет проведено PSR-исследование. Сейчас пациентов переводят в клиники соответствующего профиля», - заявил Мжавия.
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