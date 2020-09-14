Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов


14.09.2020   00:03


В Гурии коронавирус подтвердился у 4 педагогов. Из новых случаев два связаны с Чохатаури, и еще два – с Озургети.

В Озургетском муниципалитете вирус подтвердился у двух педагогов публичной школы села Кведа Бахви.

По информации главы Гурийского отделения Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Арчила Мжавия, инфицированные относятся к т.н. кластеру свадьбы.

«К сожалению, в селе Кведа Бахви выявлено еще два случая. Инфицированные относятся к тому кластеру свадьбы, которая состоялась несколько дней назад в Батуми. Сейчас мы начинаем поиски контактов. Всем они пройдут PSR-тестирование», - заявил Арчил Мжавия.

Два случая коронавируса выявлены и в Чохараури. И там инфицированы педагоги.

«Эпидемиологи начинают установление контактов. Всем будет проведено PSR-исследование. Сейчас пациентов переводят в клиники соответствующего профиля», - заявил Мжавия.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна