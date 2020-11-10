

В Тбилиси до 20 протестующих оштрафовали за нарушение запрета на передвижение

10.11.2020 12:20





В Тбилиси до 20 участников протестной акции были оштрафованы на 2 тысячи лари (около 600 долларов) за нарушение ограничения на передвижение в ночное время. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



С 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти запрещено передвижение транспорта и пешеходов с 22:00 до 05:00. Власти Грузии ввели такие меры на фоне роста случаев заражения COVID-19. Одновременно задействование новых ограничений совпало с протестными акциями против итогов парламентских выборов 31 октября.



Часть оппозиционных политиков, гражданских активистов и рядовых граждан, которые требуют назначения нового голосования, объявили о неповиновении. Всю ночь они оставались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.



Штрафы в отношении нарушителей полицейские начали оформлять ближе к полуночи. Среди оштрафованных оказалась мажоритарный кандидат в депутаты, одна из лидеров партии ЕНД Хатия Деканоидзе, а также епископ Евангелистско-баптистской церкви Грузии Русудан Гоциридзе.



Участники митинга заявляют, что не намерены выплачивать штрафы и оспорят санкции. Прямо на акции открыли полевой штаб, где оформлялись жалобы в суд первой инстанции. Занимался этим бывший председатель авторитетного НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», один из лидеров партии «Лело для Грузии» Каха Кожоридзе.



«Этим мы говорим Бидзине Иванишвили, что наша законная и справедливая борьба не остановится, и мы не проиграем. Главное – это спокойствие и вера в победу», — заявил Кожоридзе.



Необходимо отметить, что оппозиционеры также планируют обжаловать положения правительственного постановления «О карантине и изоляции», запрещающие передвижение в ночное время. Уже сегодня они планируют внести иск в Конституционный суд Грузии. Часть политиков указывает, что правительство не может вводить комендантский час без введения чрезвычайного или военного положения. Исходя из этого, они считают ограничение передвижения граждан в ночное время антиконституционным.





Скорее всего, число оштрафованных участников акции увеличится. Ранее в МВД Грузии заявили, что они идентифицируют всех лиц, замеченных на улице после 22:00. Невыполнение установленных правил представляет собой нарушение Кодекса об административных правонарушениях, и влечет штрафа в размере 2 000 лари для физических лиц и 10 000 лари (около 3 тысяч долларов) для юридических лиц.



Протестующие стали расходиться после 5 утра, когда истек запрет на передвижение. Предварительно они провели у парламента уборку, собрав весь мусор на территории.



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