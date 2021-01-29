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«Flydubai» возобновила полеты в Грузию


29.01.2021   11:04


Авиакомпания «Flydubai» возобновила полеты в Грузию с 28 января. Информацию об этом распространяет «TAV Georgia».

Как заявляют в компании, рейсы Дубай-Тбилиси-Дубай будут выполняться два раза в неделю, каждый понедельник и четверг.

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