

Турнава: В случае открытия ресторанов 6 февраля, последует жесткая реакция

03.02.2021 12:21





По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, если рестораны подчинятся призыву о неповиновении и возобновят работу вопреки ограничениям, со стороны властей последует жесткая реакция. Об этом Турнава заявила на брифинге членов Координационного совета.



Она также выразил надежду, что рестораны не нарушат закон. По ее словам, в настоящее время министерство практически ежедневно общается с представителями ресторанов:



«Отсутствие общения на самом деле нет, наше министерство, туристическая администрация общаются почти каждый день, иногда онлайн, иногда напрямую с представителями индустрии туризма, включая рестораторов. Поскольку рестораны не могут открываться в других частях Грузии, кроме Аджарии, понятно, что они недовольны, но неповиновение закону и эпидемиологическим правилам недопустимы и, конечно, вызовут жесткую реакцию», — сказала министр.



По словам министра, они следят за эпидемиологической ситуацией и «очень надеются», что вскоре примут «конкретные решения» по ресторанам, а нарушение закона и неповиновение усложнят диалог между министерством и рестораторами.



Как писало Netgazeti глава Гастрономической ассоциации Грузии заявил, что в субботу 6 февраля часть ресторанов в Грузии откроются вопреки ограничениям властей.



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