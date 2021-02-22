

Грузия и дальше будет развивать маршрут Баку-Тбилиси-Карс

22.02.2021 13:47





Завершение проекта Баку-Тбилиси-Карс значительно сократит время, необходимое для перевозки грузов между Азией и Европой, что позволит Грузии привлечь дополнительные грузы для транзита. Об этом говорится в программе нового правительства Грузии на 2021-2024 годы.



В документе подчеркивается, что Грузия продолжит интеграцию в международные транспортные системы и углубит региональное сотрудничество для повышения конкурентоспособности транзитного коридора.

«Мы планируем работать со странами-партнерами над цифровым обеспечением транзитного коридора, что повысит эффективность и устойчивость грузоперевозок через Грузию», - говорится в правительственной программе Ираклия Гарибашвили, которую предстоит поддержать парламенту.



Сегодня парламент утвердит обновленный состав правительства. Как уже известно, в кабинете Ираклия Гарибашвили появятся только два новых лица. Ираклий Карселадзе возглавит министерство регионального развития и инфраструктуры, а Джаншер Бурчуладзе - министерство обороны. Сегодня в парламенте обсуждается государственная программа на 2021–2024 годы «Для строительства европейского государства». В документе отмечается, что к 2024 году страна должна стать членом Европейскоого Союза и НАТО, в документе также уделяется внимание вопросу оккупации, экономическим вызовам, ковид-эпидемии и правам человека.



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