

80 тысяч граждан Грузии выразили желание уехать поработать в Германию

22.02.2021 20:36





На специальном портале трудовой миграции для желающих получить временную работу за границей, зарегистрировались 86 395 граждан Грузии.



Как сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству, на первом этапе речь идет о поездке на сезонные работы в Германию.



Регистрация на сайте https://workabroad.moh.gov.ge/ началась 15 февраля и продится весь год.



Кандидат на пост министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе отметила, выступая в парламенте, что правительство предоставило гражданам возможность получить временную работу в государстве-члене ЕС, где они получат «достойную заработную плату и здоровую рабочую среду». Кроме экономического интереса они получат значительный опыт работы в сельском хозяйстве, который смогут применить на родине.



Соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия» было оформлено 17 января 2020 года.



Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве на территории Германии, которые начинаются 1 апреля.



Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.



Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.



Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.



После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.



Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.



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