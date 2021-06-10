

В Грузии рабочие компании «Iberia Refreshments» объявили забастовку

10.06.2021 21:51





Рабочие компании «Iberia Refreshments», которая является официальным дистрибьютором и представителем компании производителя газированного напитка Pepsi в Грузии объявили забастовку. Они требуют повышения зарплаты.



В «Молодежном движении профсоюзов» сообщили, что трудовой спор начался 5 дней назад, однако несмотря на переговоры достигнуть соглашения не удалось. 10 июня началась официальная забастовка.



По заявлению профсоюза, на данный момент между сторонами достигнуто словесное соглашение.

«Согласно требованиям, оплата за визит в торговый объект экспедиторов и их помощников должна вырасти на 25 тетри; Также, к фиксированной зарплате грузчиков нужно добавить бонусную систему», — сказала Netgazeti представитель профсоюза Мариам Алиханишвили.



Другие требования будут опубликованы позднее.



По сообщению профсоюза, на данный момент юристы обеих сторон работают над текстом соглашения.

АО «Iberia Refreshments» зарегистрировано в Грузии с 2021 года. Председателем наблюдательного совета является гражданин Ирландии Рэймонд Джон Пол Хайзли, а директором гражданка Казахстана Райхан Аубакирова.





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