

Франция выделит Грузии грант в 1 млн евро на поддержку реформы системы социальной защиты

19.06.2021 12:35





Франция выделит Грузии еще один грант в размере 1 миллиона евро по линии Французского агентства развития (ФАР) для поддержки разработки новой социальной политики страны. О предоставлении гранта 17 июня объявил посол Франции в Грузии Диего Колас.



Совместно с Минздравом и Минэкономики Грузии в четверг дипломатическое представительство провело конференцию, на которой были подведены итоги первой программы технической помощи ФАР, реализованной в период с 2017 по 2020 годы.



Как указал Колас, реформа системы социальной защиты является одним из столпов этой программы. Она позволила ФАР и Грузии вместе поработать над пенсионной реформой, программой деинституционализации в области психического здоровья, политикой помощи внутренне перемещенным лицам.



«Сегодня я хочу сообщить, что мы зарезервировали грант в размере 1 миллиона евро на техническую помощь, чтобы связать уже проделанную работу и предстоящие реформы… Мы надеемся перевернуть страницу этой трудной зимы и готовы мобилизоваться, чтобы помочь Грузии двигаться вперед. Мы надеемся добиться прогресса в проведении реформ и укреплении институтов», — заявил Колас.



По словам посла, Грузия получит грант в ближайшие недели. Кредитное соглашение с ФАР определяет следующие направления помощи:



- заключение ориентированных на результат контрактов в области первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление служб охраны психического здоровья;

- разработка плана деинституционализации служб охраны психического здоровья;

- разработка механизмов мониторинга прав человека в психиатрических учреждениях;

- помощь в процессе приведения в соответствие национальной нормативно-правовой базы психического здоровья с нормативно-правовой базой ЕС.



ФАР активно работает в Грузии с 2012 года, в 2017 году в Тбилиси был открыт его офис. ФАР оказывает стране поддержку в диверсификации экономики и продвижении к инклюзивному и устойчивому развитию. В партнерстве с грузинскими властями агентство реализует проекты по улучшению качества жизни в городах, развитию сел, управления и инфраструктуры, а также в сфере возобновляемой энергетики. Портфель агентства в Грузии в настоящее время составляет около 480 миллионов евро.



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