

Грузия и Турция намерены расширить соглашение о свободной торговле

24.06.2021 14:38





Грузия и Турция обсудили дальнейшую либерализацию тарифов на сельскохозяйственную продукцию в рамках Соглашения о свободной торговле между странами и возможность включения в документ торговлю услугами, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.



В Анкаре состоялось 12-е заседание Совместного комитета в рамках грузино-турецкого соглашения о свободной торговле, в ходе которого были проведены переговоры о внесении поправок в Соглашение о свободной торговле между двумя странами.



Грузинскую делегацию возглавил заместитель главы Минэкономики Геннадий Арвеладзе, а турецкую — заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.



Арвеладзе считает, что поправка к соглашению и дальнейшая либерализация сельскохозяйственных тарифов, увеличит экспорт Грузии в Турцию и поможет грузинским производителям сделать свою сельхозпродукцию конкурентноспособной на турецком рынке.



По его словам, процесс консультаций с турецкой стороной по этому вопросу проходит успешно.



Следующее заседание комитета состоится в Тбилиси в конце 2021 года. До этого консультации на экспертном уровне продолжатся в режиме онлайн.



Соглашение о свободной торговле Грузии и Турции было подписано в 2007 году, и предполагает освобождение от налога на импорт определенных товаров.



Турция на первом месте среди главных торговых партнеров Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2021 года вырос на 35% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 758,1 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.



В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция и в прошлом году оставалась главным торговым партнером Грузии.



В Турцию из Грузии вывозят ферросплавы, трикотажные изделия, полуфабрикаты из углеродной стали, трикотажные костюмы и наборы для мужчин и мальчиков, лом черных металлов и другие товары.



Из Турции в Грузию завозят транспортные средства, рассчитанные для перевозки 10 и более человек, грузовые автомобили, трубы и полые профили из черного метала, лекарственные препараты и так далее.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





