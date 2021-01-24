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Турция передала Минобороны Грузии инженерное оборудование
24.01.2021 22:35
Турция передала министерству обороны Грузии лазерные измерители и другое инженерное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.
Как отмечается, оборудование предоставлено в качестве гранта. Техника будет передана инженерным войскам Сил обороны Грузии.
С турецкой стороны документ о передаче техники подписал военный атташе Турции, полковник Бурак Алтынер, а с грузинской – начальник управления стратегического планирования СО Грузии, полковник Иосиф Николеишвили.
«Это оборудование будет способствовать эффективному выполнению задач нашими подразделениями. Сегодняшний день стал очередной демонстрацией тесного военного сотрудничества Грузии с Турцией», — сказал Николеишвили.
В министерстве указали, что Турция и Грузия уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны.
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