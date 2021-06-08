

В аэропорту «Борисполь» на рейсе Тбилиси-Киев ищут бомбу

08.06.2021 21:57





В аэропорту Борисполь на рейсе Тбилиси-Киев ищут бомбу

В аэропорту "Борисполь" правоохранители ищут бомбу в самолете, который выполнял рейс Тбилиси – Киев.



По сообщению украинских СМИ, представители сил безопасности проверили пассажиров самолета с привлечением собаки.



Первую часть пассажиров рейса Тбилиси-Киев, в отношении которых уже проведены меры безопасности, перевели в здание аэропорта «Борисполь».



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