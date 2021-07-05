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МВД Грузии: Сегодня на акции в Тбилиси пострадали 53 журналиста


05.07.2021   22:27


По информации Министерства внутренних дел, в ходе сегодняшней гомофобной и насильственной акции было осуществлено насилие в отношении 55 человек, из которых 53 являются представителями разных СМИ.

По данным ведомства, следствие ведется по статьям о воспрепятствовании в журналистской деятельности, повреждения или уничтожения чужого имущества.

На данном этапе в административном порядке задержаны 8 человек.

Напомним, что агрессивные группы начали проводить свою контракцию против запланированного сегодня "Тбилиси Прайд", шествия ЛГБТ-групп. Несмотря на официально заявленные цели, насилие было осуществлено против журналистов и представителей оппозиции. Некоторым журналистам понадобилось хирургичесчкое вмешательство.

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