

МВД Грузии: Сегодня на акции в Тбилиси пострадали 53 журналиста

05.07.2021 22:27





По информации Министерства внутренних дел, в ходе сегодняшней гомофобной и насильственной акции было осуществлено насилие в отношении 55 человек, из которых 53 являются представителями разных СМИ.



По данным ведомства, следствие ведется по статьям о воспрепятствовании в журналистской деятельности, повреждения или уничтожения чужого имущества.



На данном этапе в административном порядке задержаны 8 человек.



Напомним, что агрессивные группы начали проводить свою контракцию против запланированного сегодня "Тбилиси Прайд", шествия ЛГБТ-групп. Несмотря на официально заявленные цели, насилие было осуществлено против журналистов и представителей оппозиции. Некоторым журналистам понадобилось хирургичесчкое вмешательство.



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