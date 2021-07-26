

В Грузии начинаются многонациональные военные учения «Agile Spirit 2021»

26.07.2021 11:06





Сегодня открываются многонациональные военные учения «Agile Spirit 2021». Учения пройдут в Сенаки, во 2-й пехотной бригаде, полевом лагере Сорта, полигоне Орфоло, а также в Вазиани, на полигоне 4-й механизированной бригады и военном аэродроме Вазиани.



В Грузию уже прибыли американские военнослужащие, а также американская техника и вертолеты.



По данным Минобороны, вертолеты типа Black Hawk HH-60 были переброшены из Германии с военного аэродрома Rammstein. В период проведения учений вертолеты будут задействованы в компоненте медицинской эвакуации.



По сообщению Минобороны, впервые в истории многонациональных учений в Agile Spirit 2021 будут задействованы грузинские бронетранспортеры производства Delta, находящиеся на вооружении Сил обороны Грузии.



Многонациональные военные учения будут проходить до 6 августа.



Целью учений является повышение оперативной совместимости между подразделениями Альянса и стран-партнеров, улучшение и усиление оперативных возможностей в планировании и выполнении операций в многонациональной среде, развитие многонациональной готовности и сотрудничества в области безопасности.





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