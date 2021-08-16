

В Телави в машине расстреляли троих мужчин

16.08.2021 20:12





В Телави в машине расстреляли троих человек, которые скончались до того, как были доставлены в больницу.



Согласно распространённой информации, инциденту предшествовала словесная перепалка.



По имеющейся информации, один из убитых - брат Олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури.



На территории реферальной больницы Телави ведутся следственные действия, так как машина, в которой погибли люди, стоит во дворе клиники.



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