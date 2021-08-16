Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Телави в машине расстреляли троих мужчин


16.08.2021   20:12


В Телави в машине расстреляли троих человек, которые скончались до того, как были доставлены в больницу.

Согласно распространённой информации, инциденту предшествовала словесная перепалка.

По имеющейся информации, один из убитых - брат Олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури.

На территории реферальной больницы Телави ведутся следственные действия, так как машина, в которой погибли люди, стоит во дворе клиники.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна