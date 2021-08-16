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В Телави в машине расстреляли троих мужчин
16.08.2021 20:12
В Телави в машине расстреляли троих человек, которые скончались до того, как были доставлены в больницу.
Согласно распространённой информации, инциденту предшествовала словесная перепалка.
По имеющейся информации, один из убитых - брат Олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури.
На территории реферальной больницы Телави ведутся следственные действия, так как машина, в которой погибли люди, стоит во дворе клиники.
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